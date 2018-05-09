Пятка вместо колена: хирурги повернули ногу девочки на 180 градусов

Семилетней Амелии пришлось ампутировать ногу из-за редкого вида рака. Но голень осталась невредимой. Хирурги пришили ее на место бедра, чтобы использовать голеностопный сустав вместо колена.

Хирурги Королевского ортопедического госпиталя в Бирмингеме предложили сделать девочке ротационную пластику - голень повернули на 180 градусов и пришили на место бедра. К ней можно будет прикрепить протез, используя перевернутый голеностоп в качестве колена. Амелия и ее родители настроены оптимистично.

По статистке, больше 80% операций такого типа заканчиваются успешно и значительно улучшают качество жизни пациента в будущем. Семья уже решила, что девочке нужен не обычный, а спортивный протез. С ним можно будет бегать, прыгать и даже участвовать в Паралимпиадах.