Что случилось с евро: документальный фильм Би-би-си

В этом фильме Роберт Пестон объясняет, почему евро был обречен с самого начала, почему связанные с этим проблемы возникли только в последние годы, и выясняет, чем крах европейской валюты может обернуться для всех нас.

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

Это безрадостный рассказ о бездействующих политиках, обеспокоенных избирателях и о том, что мировая экономика находится на грани нового кризиса.

Место действия: от коридоров власти в Берлине и массовых протестов в Италии и Испании до историй из жизни простых британцев, пытающихся справиться с трудностями в условиях кризиса.

По словам Роберта, "кризис тридцатых годов прошлого века вполне может повториться, и это пугает".

Программа впервые вышла в эфир в 2012 году.