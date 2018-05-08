ТВ-новости: какими будут первые шаги премьера Пашиняна

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за вторник, 8 мая:
- Увидим, как реагировали на назначение премьер-министром Армении Никола Пашиняна его сторонники, и поговорим о том, каких шагов ждать от нового главы правительства.
- В отличие от Армении, в России массового ликования по случаю назначения Дмитрия Медведева не было. Услышим, что говорят о новом-старом премьере депутаты Думы, которые его утверждали...
- И что думают о новом президентском сроке Владимира Путина западные издания.
- У любой войны неженское лицо, у войны с браконьерами - тоже. Мы познакомимся с женщинами-рейнджерами в Зимбабве, которые не боятся опасности.