ТВ-новости: каким был День Победы в Москве, Киеве и Минске

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за среду, 9 мая:
- Мы увидим, как проходили празднования Дня Победы в России, Белоруссии. Узнаем, были ли столкновения и аресты на Украине, как часто это происходило в последние годы.
- И парад как демонстрация новой военной техники. Наш военный обозреватель расскажет о том, что показывали сегодня в Москве.
- Поговорим о том, стал ли мир безопаснее после того, как Дональд Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения с Тегераном. В самом Тегеране депутаты иранского парламента сегодня жгли американский флаг.
- "Звездные войны-2". Мы проанализируем идею Дональда Трампа создать военно-космические силы США.