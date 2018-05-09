Парад Победы в Москве: беспилотники и другие новинки боевой техники

На параде Победы продемонстрировали последние образцы российской военной техники - беспилотники, снегоходы, роботы-саперы и радиоуправляемые танки.

В воздушной части парада главным дебютантом стал истребитель пятого поколения Су-57, а также гиперзвуковые ракеты "Кинжал", о которых Владимир Путин рассказывал Федеральному собранию.

Российские военные утверждают, что опытные образцы уже прошли испытания и в скором времени поступят на вооружение российской армии, однако точных сроков никто не называет.