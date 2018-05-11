Китайские кладбища велосипедов

Велосипед в Китае очень просто взять в аренду - для этого достаточно отправить сообщение по мобильному телефону. Оставить двухколесный транспорт после поездки можно где угодно.

Это привело к тому, что улицы городов захламляются велосипедами, по тротуару иногда невозможно пройти.

Китайские власти собирают такие велосипеды и складируют на специальных велосипедных кладбищах. Там можно найти их целые залежи. Многие из них почти новые.

В Китае предлагают решить проблему слежкой за нарушителями. Но пока велосипедные кладбища только растут.