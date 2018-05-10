"Лучший фильм Серебренникова": авторы и зрители - о показе "Лета" в Каннах

На Каннском кинофестивале впервые показали зрителям картину Кирилла Серебренникова "Лето". По словам авторов, после показа зрители 10 минут аплодировали стоя.

Сам режиссер во время показа находился в Москве, под домашним арестом. Ему и другим фигурантам дела "Седьмой студии" грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в хищении 133 млн рублей.

Серебренникова арестовали еще до конца съемок, так что последние сцены снимали уже без режиссера. "Даже когда самого Кирилла не было на площадке, это абсолютно его фильм и его идеи", - говорит сценарист фильма Лили Идова.

Организаторы фестиваля и МИД Франции просили отпустить Кирилла Серебренникова в Канны. Однако в России ответили, что ни МИД, ни глава государства не могут влиять на решение суда.

Продюсеры и актеры, которые приехали представлять картину "Лето", вышли на красную ковровую дорожку с плакатом, на котором было написано имя режиссера. Позже к ним присоединился и арт-директор кинофестиваля Тьерри Фремо.

"Для нас самый важный тезис фильма - такой же, как и для Кирилла, - говорит автор сценария Михаил Идов. - Что в любое время и в любом месте есть отчаянные молодые люди, которые живут в состоянии абсолютной свободы, что бы вокруг них ни происходило".