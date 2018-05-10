ТВ-новости: Израиль и Иран обменялись ударами – будет ли большая война?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за четверг, 10 мая:
- После обмена ракетными ударами на Голанских высотах мы поговорим о том, будет ли большая война между Ираном и Израилем в Сирии и на Ближнем Востоке.
- А также о том, закончится ли другая война - на востоке Украины. Введение миротворцев в Донбасс обсуждает президент Украины с лидерами Франции и Германии. Узнаем и позицию Москвы.
- На фестивале в Каннах показали фильм Кирилла Серебренникова "Лето". Мы попросили тех, кто его видел, рассказать о своих впечатлениях.
- Увидим, как житель Гавайев вернулся за вещами к себе домой и обнаружил в своем саду извергающийся вулкан.