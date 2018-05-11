ТВ-новости: будет ли принят закон о трех сроках президента России?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за пятницу, 11 мая:
- Мы услышим, что думают депутаты Государственной думы об инициативе своих коллег из Чечни изменить конституцию, чтобы президент мог баллотироваться на три срока подряд.
- Мы увидим эксклюзивный репортаж корреспондента Би-би-си из иракского Мосула, за который еще недавно шли ожесточенные бои, а завтра в нем, как и в других городах Ирака, будут проходить парламентские выборы.
- Мы покажем вам интервью с Ромой Зверем, который играл легенду русского рока Майка Науменко в фильме Кирилла Серебренникова "Лето".
- И горы заброшенных велосипедов. Мы увидим, где заканчивает в Китае свой путь самый распространенный вид транспорта.