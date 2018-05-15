Путем Путина: кто поедет отдыхать в Крым по мосту?

Крымский мост открыт. Первым отрезок в 19 километров из Краснодарского края в аннексированный Крым по мосту проехал президент России Владимир Путин. Готовы ли последовать его примеру и поехать в отпуск в Крым на машине звезды шоу-бизнеса и другие россияне?

Крымский мост - самый длинный мост в России и один из самых длинных в Европе.

Фактически это два параллельных моста: автомобильный на четыре полосы и железнодорожный, состоящий из двух путей.

Президент Украины Петр Порошенко в своем "Фейсбуке" написал: "Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым."