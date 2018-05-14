Нашествие на Лампедузу: документальный фильм Би-би-си

Программа This World выясняет, как кризисная ситуация на крохотном острове в Средиземном море повлияла на иммиграционную политику стран по всей Европе.

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Весной 2011 года, после волны восстаний в арабских странах на итальянский остров Лампедуза, расположенный всего в 110 километрах от африканского побережья, прибыло более 40 тысяч мигрантов из Туниса и Ливии.

В этой программе мы покажем, как разворачивались события в небольшом миграционном центре спустя несколько недель после прибытия первых лодок с мигрантами, и как происходящее повлияло на жизнь острова, во многом зависящего от туристов.

Жители острова подняли мятеж, заблокировали порт и вышли с протестом на улицы.