ТВ-новости: посольство США в Иерусалиме и десятки убитых в Газе

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за понедельник, 14 мая:
- Десятки убитых и около двух тысяч раненых палестинцев в день открытия американского посольства в Иерусалиме. Мы услышим корреспондента Би-би-си, который стал свидетелем столкновений в секторе Газа, и поговорим о том, как в Израиле смотрят на происходящее.
- Алексей Кудрин рассказал нам о том, предлагали ли ему место в администрации президента и советовался ли он с Путиным, прежде чем согласиться возглавить Счетную палату.
- Поговорим о "кавказской весне", как некоторые обозреватели называют протесты в Грузии, вслед за массовыми акциями в Армении. Участники акций в Тбилиси протестовали против полицейского произвола после рейда в ночном клубе.
- Наша постоянная рубрика "Из архивов Би-би-си" - мы перенесемся на 60 лет назад и увидим историческое событие - как в Палате лордов появилась первая женщина-пэр.