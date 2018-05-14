Сектор Газа: столкновения из-за переноса посольства США

В Иерусалиме торжественно открылось посольство США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива решением президента Трампа.

В секторе Газа собрались десятки тысяч протестующих, которые двинулись к границе и были встречены огнем израильских сил.

Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. С израильской стороны действовали снайперы. Число убитых идет на десятки, а раненых - на сотни.

День открытия посольства США в Иерусалиме стал самым кровопролитным днем израильско-палестинского конфликта с 2014 года.