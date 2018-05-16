ТВ-новости: Чего добился Роскомнадзор за месяц войны с Telegram

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за вторник, 16 мая:
- Мы увидим поездку в Донбасс спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Он сказал Би-би-си, что продажа летального оружия Киеву сможет остановить Россию.
- Подведем итоги месяца войны Роскомнадзора с Telegram. Социальная сеть продолжает свою работу, потеряв пользователей, надзорное ведомство - тоже, у него потери прежде всего имиджевые.
- Диего Марадона, "Динамо" Брест. Узнаем, как скромному белорусскому клубу удалось заполучить суперзвезду мирового футбола в качестве одного из своих руководителей.
- За три дня до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл побываем в компании, которая шьет королевские наряды, в частности, принцу Уильяму.