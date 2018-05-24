Ракета, которой сбили малайзийский "Боинг" над Украиной

В Нидерландах прошла пресс-конференция международной следственной группы, которая пришла к выводу, что "Бук", сбивший малайзийский "Боинг" в 2014 году под Донецком, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО в России.

Ранее эта бригада уже упоминалась в материалах Bellingcat.

Россия возлагает ответственность за крушение "Боинга" на Украину.

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июня 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур.

На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.