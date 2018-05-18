На линии фронта. Принц Гарри в Афганистане: документальный фильм Би-би-си

Этот документальный фильм расскажет о пяти месяцах, проведенных принцем Гарри в Афганистане.

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

Съемочной группе позволили проследить за работой принца Гарри в качестве второго пилота ударного вертолета.

Этот фильм дает возможность увидеть уникальные кадры из жизни принца в Афганистане.

Вы увидите не только его вылеты на задания, но и то, как протекает его повседневная жизнь, как он проводит свое свободное время и общается с другими военными.

Также фильм содержит уникальные интервью с принцем о его нашумевшей поездке в Лас-Вегас, о противостоянии со СМИ и о том, что ему намного комфортнее быть военным по имени Капитан Уэльс, чем особой королевской крови принцем Гарри, которому зачастую непросто жить обычной жизнью. Ведущий программы - Ричард Бейкон.