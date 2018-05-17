ТВ-новости: Почему США готовят новые санкции против России из-за ракет

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за четверг, 17 мая:
- Поговорим о поручении Дональда Трампа своим подчиненным подготовить новые санкции против России. И о том, почему власти самой России отказываются наказывать тех, кто исполняет американские санкции.
- Противостояние Московского и Киевского патриархатов в одной церкви. Наши корреспонденты побывали в одной из "горячих точек" на религиозной карте Украины.
- Венесуэльцы голосуют ногами. Мы увидим сюжет из очень обедневшей в последние годы латиноамериканской страны, где в воскресенье пройдут выборы. Из Венесуэлы каждый день бегут тысячи людей.
- И накануне венчания принца Гарри и Меган Маркл увидим, в каких платьях шли под венец Грейс Келли, Диана и другие невесты особ королевских кровей.