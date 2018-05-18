Курт Волкер: "Украинцы не смогут вернуть территорию, захваченную Россией"

Спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер прибыл на восток страны. В городе Попасная, который находится в нескольких километрах от передовой, Волкер встретился с местными жителями и украинскими военными.

В армии очень обрадовались тому, что администрация Трампа наконец согласилась поставлять Украине долгожданное летальное оружие. Действительно ли оно поможет установлению мира?

"Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением к новым наступлениям. А поставки такого оружия ясно дадут России понять: вам не заполучить большего, не заплатив за это высокую цену", - считает Курт Волкер.

Россия последовательно отвергает обвинения в участии в военном конфликте на востоке Украины.

По словам Волкера, эта цена может выражаться в новых санкциях против России. Тогда, считает он, Россия может согласится на миротворческую миссию ООН как способ положить конец войне.

"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже возросла и может вырасти еще больше, - говорит спецпредставитель Госдепартамента США. - И если это так, то те кто сидит в Москве, должны задаться вопросом: а что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерть российских военных, которые гибнут на Украине, и все это - ради чего?"