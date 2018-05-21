Хиллари Клинтон принесла в Йель русскую шапку. Зачем?

В воскресенье, 20 мая, в Йеле прошла традиционная встреча студентов выпускного курса. Чтобы выступить на церемонии, в университет приехала Хиллари Клинтон - в прошлом госсекретарь США, первая леди и кандидат в президенты страны.

В начале выступления Клинтон достала русскую меховую шапку-ушанку. "​Вижу вы все в шапках. У меня тоже есть одна. Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", - сказала она.

Хиллари Клинтон намекала на предполагаемое вмешательство России в выборы в США с целью помешать ей стать президентом. Расследование предполагаемого сговора окружения Дональда Трампа с Москвой продолжается уже год.

В этот день головной убор принесла с собой не только Хиллари Клинтон. По традиции, все студенты Йеля, которые уже совсем скоро получат дипломы об окончании учебы, приходят на эту церемонию в странных шляпах.

Эта традиция восходит к давним временам, когда студенты носили головные уборы, чтобы не замерзнуть в холодных аудиториях университетов.