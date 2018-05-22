Как титановый завод на Урале попал в очаг противостояния США и России

22 мая Госудма в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об ответных санкциях в отношении США. В списке возможных контрсанкций значится и прекращение сотрудничества с США в авиационной сфере. Но от таких мер могут пострадать не только американские производители.

Завод ВСМПО-АВИСМА на Урале - крупнейший в мире производитель титана. Здесь работает каждый третий из почти 43 000 жителей округа. Если Россия решит прекратить поставки титана в США, завод потеряет треть заказов - например, здесь изготавливают детали для "Боингов".

Руководство предприятия не видит поводов для беспокойства, однако не все жители Верхней Салды готовы с этим согласиться. На кону не только будущее завода, но и социально-экономическое благополучие самого города.