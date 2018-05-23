Юлия Скрипаль: "Нам очень повезло, что мы остались в живых"

Юлия Скрипаль, дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, выступила с первым телеобращением после того, как она и ее отец были отравлены нервно-паралитическим веществом.
Она рассказала агентству Рейтер, что в дальнейшем планирует вернуться в Россию. По ее словам, им с отцом сильно повезло, что они выжили после покушения.
Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери 18 мая, его дочь Юлию - в апреле.
Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия.
Москва все обвинения в свой адрес отвергает.
Из-за отравления Скрипалей отношения между странами обострились: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же.