ТВ-новости: перед свадьбой Гарри и Меган Виндзор запрудили туристы

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за пятницу, 18 мая:
- Мы обсудим встречу российского президента и немецкого канцлера и узнаем, что Путин и Меркель говорили о "Северном потоке-2" и введении миротворцев ООН на восток Украины.
- Поговорим о выписке из больницы Сергея Скрипаля, отравленного "Новичком". Экс-офицера ГРУ, равно как и его дочь, пока ни разу не видели после инцидента в Солсбери.
- Мы покажем вам расследование Би-би-си о нелегальной торговле паспортами ЕС. Нашему корреспонденту удалось с легкостью приобрести немецкие удостоверения личности.
- Расскажем все о последних приготовлениях к свадьбе принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл в Виндзоре и узнаем, насколько велик интерес к этому событию в США.