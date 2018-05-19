Prince Harry and Meghan: The kiss
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Гарри и Меган: первый поцелуй

  • 19 мая 2018

Первый поцелуй принца Гарри и Меган Маркл после церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Видео не сопровождается комментарием