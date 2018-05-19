'Harry I give you this ring'
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Принц Гарри и Меган Маркл обмениваются кольцами

  • 19 мая 2018

Один из самых трогательных моментов свадебной церемонии, когда принц Гарри и Меган Маркл обмениваются кольцами.

Видео не сопровождается комментарием