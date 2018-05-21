ТВ-новости: Британия хочет бороться с грязными деньгами из России

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за понедельник, 21 мая:
- Как Британия собирается бороться с грязными деньгами из России и что думает об этом Москва?
- С чем может быть связана задержка в выдаче британской визы российскому олигарху Роману Абрамовичу? Он инвестировал миллиарды фунтов в футбольный клуб "Челси".
- Как накануне субботнего финала Лиги Чемпионов в Киеве жители украинской столицы предлагают болельщикам "Ливерпуля" и "Реала" бесплатное жилье?
- Новые красивые кадры извержения вулкана на Гавайях, который останавливаться не собирается.