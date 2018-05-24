Музыка для души: как маленький оркестр начал большое дело

Виолончелист из Аргентины Хорхе Берхеро основал группу "Музыка для души". Музыканты играют классическую музыку в больницах для тех, кто не в состоянии сам попасть на концерты.

Все началось с личной истории. У Хорхе была девушка, флейтистка Мария Эухения Рубио. В 2008 году у нее диагностировали рак груди, а в 2011 году она умерла.

Именно для нее Хорхе и начал играть в больнице. После ее смерти концерты продолжились.

"Музыка для души" начинала с 10 музыкантами.

Сейчас группа разрослась в целое движение, к которому присоединились 2500 человек. В год музыканты дают 70-80 концертов.

"Это невероятное ощущение – играть людям в непростой жизненной ситуации и видеть, как музыка делает их счастливыми".