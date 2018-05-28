Когда узнал, что выйдешь на поле вместе с Джоном Терри
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Когда узнал, что выйдешь на поле вместе со своим кумиром

  • 28 мая 2018

Хайдну 9 лет, и он выиграл возможность стать талисманом игры во время матча своей любимой команды - "Астон Виллы".

Родители засняли реакцию своего сына, когда он узнал, что выйдет на поле вместе со своим кумиром - Джоном Терри.

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