Когда узнал, что выйдешь на поле вместе со своим кумиром

Хайдну 9 лет, и он выиграл возможность стать талисманом игры во время матча своей любимой команды - "Астон Виллы".
Родители засняли реакцию своего сына, когда он узнал, что выйдет на поле вместе со своим кумиром - Джоном Терри.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Хайдну 9 лет, и он выиграл возможность стать талисманом игры во время матча своей любимой команды - "Астон Виллы".
Родители засняли реакцию своего сына, когда он узнал, что выйдет на поле вместе со своим кумиром - Джоном Терри.