ТВ-новости: гибель MH17 - какие доказательства обнародовали в Нидерландах

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за четверг, 24 мая:

Мы расскажем, на основании чего международные следователи пришли к выводу, что "Боинг" в Донбассе сбили из "Бука" российской бригады ПВО.

Мы услышим, какую реакцию вызвало в Вашингтоне и Киеве расследование Би-би-си о тайных украинских платежах адвокату Дональда Трампа за встречу последнего с Петром Порошенко.

Кроме того, мы продолжаем следить за развитием и другой истории - первого видеовыступления Юлии Скрипаль после отравления.

Мы побываем на родине лучшего игрока минувшего сезона английской Премьер-лиги Мо Салаха. До поездки на чемпионат мира в Россию он заедет в Киев, где его домашний клуб "Ливерпуль" играет с "Реалом" в финале Лиги чемпионов.