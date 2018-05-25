Зачем гуру йоги приехал на экономический форум?

Садхгуру - известный индийский йог и мистик - стал участником одной из сессий экономического форума в Санкт-Петербурге. Йога на мероприятие пригласил Сбербанк.

Садхгуру (настоящее имя - Джагги Васудев) основал благотворительную организацию, которая проводит программы йоги по всему миру.

Сам он практикует занятия йогой с 12 лет.

В Россию 60-летний Садхгуру приезжает не первый раз: в прошлом году специально для выступления перед сотрудниками Сбербанка его приглашал лично глава компании Герман Греф, писало издание The Bell.