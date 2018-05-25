Видео разрушения ядерного полигона в КНДР

Власти КНДР демонтировали тоннели на ядерном полигоне Пунгери. Видео разрушения записали иностранные журналисты, которых пригласили наблюдать за процессом.

Два взрыва прогремели в четверг утром, 24 мая, и еще четыре - вечером. Журналисты наблюдали за взрывами с горы, на расстоянии 500 метров от самого объекта.

Они также отметили, что весь процесс напоминал хорошо срежиссированную постановку. Власти КНДР не допустили международных экспертов по ядерному оружию на место демонтажа.

Пунгери считается единственным в мире действующим ядерным полигоном. Но ученые считают, что полигон уже был частично разрушен после последнего испытания в сентябре 2017 года и к моменту демонтажа уже был в нерабочем состоянии.

Власти Северной Кореи решили разрушить полигон в преддверии встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, которая была намечена на 12 июня. Однако Дональд Трамп отменил эту встречу.

При этом президент США отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз.