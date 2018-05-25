Пицца, диско и прогноз погоды: как в соцсетях "одевают" королеву

На свадьбу Гарри и Меган королева Елизавета пришла в ярком костюме цвета лайма, чем снова вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Пользователи заменяли принты на наряде, предлагая все новые и новые варианты одежды для королевы.

Так же было и в 2016 году, когда королева появилась на праздновании своего юбилея в ярко-зеленом костюме, оттенком напоминающем хромакей - цвет, используемый в современной цифровой технологии кинопроизводства.

При помощи этой технологии можно "удалить фон", заменив его произвольным изображением.