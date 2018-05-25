Исчезнувшие дети халифата: как в России ищут детей ИГИЛ

Расследование Би-би-си: "Исламское государство"* заманило тысячи молодых мусульман из России; вместе с ними в ИГ оказались их жены и дети.

Но с тех пор, как в прошлом году "халифат" пал, эти семьи исчезли без следа. Их родственники в России отчаянно ждут новостей. Тим Хьюэлл разбирался в том, зачем эти семьи поехали в ИГ. Он специально отправился в Ирак, чтобы выяснить причины их исчезновения.

*ИГ, ИГИЛ, "Исламское государство" - организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.