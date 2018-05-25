ТВ-новости: новые обвинения по делу о гибели MH17 над Украиной

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за пятницу, 25 мая:

•Говорим с нашим корреспондентом в Гааге о деле по сбитому над Украиной "Боингу" MH17. Нидерланды и Австралия обвинили Россию в трагедии, а группа расследователей Bellingcat назвала сотрудника ГРУ подозреваемым по делу МН17.

•Мы продолжим следить за "русским Давосом", экономическим форумом в Санкт-Петербурге, где сегодня в числе прочих выступали лидеры России, Франции и Японии. Услышим тех, кто захотел поговорить с нашим корреспондентом, и увидим олигархов, которые спасались от нас бегством.

•Мы прогуляемся по Киеву с мэром украинской столицы Виталием Кличко. В город, который принимает финал Лиги чемпионов, съезжаются тысячи болельщиков "Ливерпуля" и мадридского "Реала".

•И увидим, как столетие королевских ВВС готовятся отметить не только в Британии, но и во Франции.