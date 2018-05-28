Как "человек-паук" из Мали спасал ребенка в Париже

22-летний Мамуду Гасссама без страховки забрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка.

За считанные секунды малиец взобрался по балконам на пятый этаж дома и поднял ребенка обратно в квартиру.

За этот отважный поступок Мамуду Гасссаму в интернете прозвали "человеком-пауком". Президент Франиции Эммануэль Макрон удостоил спасателя личной встречи в Елисейском дворце и пообещал ему французское гражданство.

Малийцу также вручили почётную грамоту за храбрость. А еще благодаря своей отваге Мамуду даже нашел работу: его уже готовы принять в пожарную службу Парижа.