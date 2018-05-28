Кайли Миноуг - 50: карьера певицы в фотографиях

Если вы произнесете имя певицы, то вас поймут правильно, если же вы назовете только фамилию певицы - Миноуг, то в Британии и Австралии люди могут не понять, о ком именно вы говорите. Дело в том, что у Кайли Миноуг есть сестра Данни (Миноуг), известная в Австралии и Британии актриса и певица.