Кайли Миноуг - 50: карьера певицы в фотографиях

B середине 1990-х Кайли Миноуг удалось расстаться с образом Шарлин - невинной девчонки-сорванца. В 2001 году она записала новый хит Can't Get You Out Of My Head, который стал самой часто проигрываемой в эфире радиостанций композицией десятилетия и моментально после выхода взлетел на первое место британского чарта, где продержался несколько недель.