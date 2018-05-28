Кайли Миноуг - 50: карьера певицы в фотографиях
Популярной британской и австралийской певице Кайли Миноуг исполняется 50 лет.
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Кайли Миноуг более 30 лет своей жизни провела на публике: на сцене, на экране, на красной дорожке. Слава к ней пришла после роли в популярном телесериале "Соседи" (Neighbours).
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За свадьбой Скотта и Шарлин (Джейсон Донован и Кайли Миноуг) в 1985 году следили более 20 млн зрителей в Британии, где телесериал завоевал большую популярность. Через несколько лет после съемок этого эпизода оба актера отправились в Британию, чтобы строить там музыкальную карьеру.
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Первый сингл Кайли Миноуг - The Loco-Motion, кавер-версия песни Литтл Ивы - сразу поднялся на первую строчку хит-парада Австралии в 1987 году. По всему миру было продано 68 млн копий сингла.
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Донован, который довольно быстро стал звездой, открыто говорил о борьбе со свой наркотической зависимостью в середине 1990-х гг. Кайли Миноуг в это время записывала один хит за другим.
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Getty Images
B середине 1990-х Кайли Миноуг удалось расстаться с образом Шарлин - невинной девчонки-сорванца. В 2001 году она записала новый хит Can't Get You Out Of My Head, который стал самой часто проигрываемой в эфире радиостанций композицией десятилетия и моментально после выхода взлетел на первое место британского чарта, где продержался несколько недель.
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В 2012 году на рождественском концерте в Лондоне Кайли Миноуг и Донован снова вместе исполнили хит 1998 года Especially For You.
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Кайли Миноуг, которую называют "принцессой поп-музыки", выступала на мероприятиях, в которых участвовали члены королевской семьи, в том числе принц Чарльз и королева Елизавета II.
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В 2005 году Кайли Миноуг была вынуждена отложить начало ее тура Showgirl после того, как у нее диагностировали рак груди в возрасте 36 лет. По ее словам, в течение нескольких месяцев после постановки диагноза ей пришлось пережить самые "темные" моменты в ее жизни.
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Kylie Minogue
В твите в честь своего 50-летия Миноуг поблагодарила свою семью, друзей и врачей, которые помогли ей побороть болезнь 10 лет назад.
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Getty Images
Кайли Миноуг смогла победить болезнь и вернулась к своим поклонникам. Фотография сделана во время тура Showgirl на концерте в Сиднее в 2006 году.
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Getty Images
Кайли Миноуг выступала на очень знаковых мероприятиях, в том числе на открытии Олимпийских игр в 2000 году в Сиднее. Она занялась бизнесом и запустила собственную линию нижнего, а также постельного белья. 10 лет назад она удостоилась Ордена Британской империи за достижения в области музыки.
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Getty Images
Если вы произнесете имя певицы, то вас поймут правильно, если же вы назовете только фамилию певицы - Миноуг, то в Британии и Австралии люди могут не понять, о ком именно вы говорите. Дело в том, что у Кайли Миноуг есть сестра Данни (Миноуг), известная в Австралии и Британии актриса и певица.
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Getty Images
Кайли Миноуг из-за стилистики своих выступлений популярна у представителей ЛГБТ-сообщества. Певица часто появлется на ежегодном сиднейском фестивале Марди Гра.
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Кайли Миноуг и ее жених, актер Джошуа Сасс позируют в футболках "Say 'I do" в поддержку легализации однополых браков в Австралии. Фотография сделана в ноябре 2016 года на церемонии вручения наград ARIA Awards в Сиднее. Тогда Джошуа Сасс заявил, что пара не поженится до тех пор, пока Австралия не легализует однополые браки. Год спустя австралийцы подавляющим большинством проголосовали за легализацию однополых браков.
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Kylie Minogue
Эта фотография, опубликованная певицей в Твиттере, сопровождается следующей подписью: "Начинается новое десятилетие. Я так благодарна жизни за те возможности, которые мне были дарованы. 50.... Поехали!" Кажется, Кайли Миноуг пока и не думает о завершении карьеры. Ее новый альбом Golden (уже 14-й по счету) в этом году занял первые строчки британских и автралийских чартов.
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