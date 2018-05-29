Когда Сергея и Юлию Скрипалей впервые привезли в больницу, врачи даже не могли предположить, что пациентов отравили нервно-паралитическим веществом. Сначала в больнице решили, что у пострадавших передозировка. Врачи признаются: сначала никто из них не верил, что пациенты выживут.

Но вскоре исследования показали, что Скрипалей отравили "Новичком", о котором на тот момент не было известно практически ничего. К их общему удивлению, пациенты быстро пошли на поправку. Понадобится ли Скрипалям дополнительная медицинская помощь, все еще неизвестно.