ТВ-новости: что известно о погибших в Сирии россиянах

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

Мы будем говорить о российских военных, погибших в Сирии. Узнаем, кем они были и при каких обстоятельствах их убили.

Мы начинаем серию репортажей, посвященных чемпионату мира по футболу в России и услышим, как живут в стране представители меньшинств, а именно чернокожие россияне.

Побываем вместе с корреспондентом Би-би-си на границе КНР и КНДР и увидим, соблюдаются ли санкции в отношении Пхеньяна.

И познакомимся с новым открытием британских ученых: дельфинов в неволе счастливыми делает общение с людьми.