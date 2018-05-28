ТВ-новости: что известно о погибших в Сирии россиянах
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ТВ-новости: что известно о погибших в Сирии россиянах

  • 28 мая 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

  • Мы будем говорить о российских военных, погибших в Сирии. Узнаем, кем они были и при каких обстоятельствах их убили.
  • Мы начинаем серию репортажей, посвященных чемпионату мира по футболу в России и услышим, как живут в стране представители меньшинств, а именно чернокожие россияне.
  • Побываем вместе с корреспондентом Би-би-си на границе КНР и КНДР и увидим, соблюдаются ли санкции в отношении Пхеньяна.
  • И познакомимся с новым открытием британских ученых: дельфинов в неволе счастливыми делает общение с людьми.

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