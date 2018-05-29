Куда изчез бронзовый Путин?

В селе Частоозерье Курганской области открыли скульптурную композицию "Служение Отечеству". По задумке автора инициативы, депутата Госдумы Александра Ильтякова, в центре должна была располагаться статуя президента России Владимира Путина. Но в последний момент от идеи отказались.

Ильтяков объяснил, почему передумал на открытии монумента: депутат посчитал, что Путин - скромный человек, а создание "золотого истукана" может запустить моду на подобные памятники.

Местные жители рассказывают, что статую Путина уже видели на месте, но потом она пропала.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Всеволод Бойко спросил месных жителей, куда пропал бронзовый Путин?