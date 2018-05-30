Убийство Аркадия Бабченко: взгляд из России и Украины

От редакции: Сообщения о смерти журналиста Аркадия Бабченко оказались инсценировкой. В среду Служба безопасности Украины заявила, что это была спецоперация по задержанию подозреваемого в подготовке убийства. Сам журналист выступил на пресс-конференции СБУ. Это видео было подготовлено и опубликовано до этой пресс-конференции. Сведения о гибели журналиста в этом видео не соответствуют действительности.

Российский журналист Аркадий Бабченко был убит выстрелами в спину в своем доме в Киеве вечером 29 мая. Как отреагировали на убийство официальные лица в России и на Украине?

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман склоняется к версии причастности Москвы к гибели Бабченко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль решительно осуждает убийство и надеется "на настоящее, а не показушное расследование".

Уголовные дела по факту убийства завели и украинские, и российские силовики.