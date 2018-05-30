"Я пока еще живой": Аркадий Бабченко жив

Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве в Киеве которого накануне сообщила полиция Украины, оказался жив. Все произошедшее было частью спецоперации, заявили украинские силовики. Би-би-си приводит речь Аркадия Бабченко после "воскрешения".

На пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак заявил, что покушение на убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сам Бабченко огласил цену, назначенную за его убийство - 40 тысяч долларов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль решительно осуждает убийство и надеется "на настоящее, а не показушное расследование".