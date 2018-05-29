ТВ-новости: что врачи рассказали о лечении Скрипалей

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за вторник, 29 мая:

• Что рассказали врачи о лечении Юлии и Сергея Скрипалей - сотрудники госпиталя дали первое эксклюзивное интервью Би-би-си

• В Курганской области собирались поставить памятник Путину, но что-то пошло не так. Увидим репортаж нашего корреспондента из села Частоозерье.

• Служба мониторинга Би-би-си прощается с особняком в Кавершэм-парке. Именно из этих стен Черчиллю сообщили о смерти Гитлера. Прогуляемся по особняку вместе со съемочной группой.

• И над - пропастью на каблуках. Узнаем, как пройти 55 метров по канату на каблуках за 9 минут.