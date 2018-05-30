ТВ-новости: Аркадий Бабченко внезапно оказался живым

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за среду, 30 мая:

• Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого в Киеве сообщили украинские власти, внезапно оказался жив и заявил, что участвовал в спецоперации спецслужб Украины.

• Как живут простые жители Северной Кореи? Журналисты Би-би-си сумели тайно установить с ними контакт и узнали о тяготах жизни, репрессиях, - но и отдельных признаках оттепели.

• Подвинуть мужчин за диджейским пультом - история о том, каково быть девушкой-диджеем в Петербурге.