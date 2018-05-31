"Дохлый человек, а вдруг оживает": интервью Аркадия Бабченко - Би-би-си
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"Дохлый человек, а вдруг оживает": интервью Аркадия Бабченко Би-би-си

  • 31 мая 2018

О том, что сообщения о смерти Аркадия Бабченко были частью спецоперации СБУ, стало известно лишь в среду вечером. До этого почти сутки все были уверены, что он убит в Киеве.

Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов поговорил с Аркадием Бабченко меньше, чем через два дня после того, как написал посвященный ему некролог.

О деталях спецоперации, своем отношении к мемам в "Фейсбуке" и о том, почему Бабченко все-таки не стыдно за то, что он ввел весь мир в заблуждение, - смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

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