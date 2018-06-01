"Талибан" изнутри: документальный фильм Би-би-си

Программа "Панорама" получила уникальный шанс попасть в опорный пункт Талибана всего в ста километрах от столицы Афганистана.

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

Наджиб Хаджа, который уже на протяжении 10 лет делает репортажи из Афганистана, совершил путешествие в самое сердце Талибана, чтобы узнать больше о тайном и опасном мире, где правит шариат и образование могут получать только мальчики.

Именно здесь Талибан готовил свое наступление на столицу.