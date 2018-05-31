ТВ-новости: как инсценировали убийство Бабченко

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

Второй день мир обсуждает инсценировку убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Изумление в комментариях сменилось множеством вопросов. Почему Бабченко согласился на эту спецоперацию, как она проходила, и - вопрос, который волновал многих, - знала ли о происходящем его жена? Обо всем этом сам Бабченко рассказал в эксклюзивном интервью моим коллегам в Киеве.

К подготовке переговоров между США и Северной Кореей присоединилась Россия - министр иностранных дел Сергей Лавров встретился сегодня с Ким Чен Ыном. Узнаем, о чем они говорили

И увидим самую большую в мире пресноводную жемчужину - ее выставили на торги в Нидерландах.