ТВ-новости: как долго продлятся протесты в Тбилиси?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

Протесты в центре Тбилиси - грузины протестуют против решения суда по делу об убийстве двух подростков. Узнаем последние новости от нашего корреспондента в Тбилиси.

США ввели новые пошлины на импорт стали и алюминия - Евросоюз, Канада и Мексика возмущены и обещают контрмеры - услышим, что именно они говорят.

Монах-отшельник, воевавший в Донбассе, и сотрудник фонда, связанного с Путиным, - в деле о покушении на журналиста Аркадия Бабченко новые фигуранты. Узнаем, кто они.

И в Узбекистане сажают саксаулы, чтобы сделать землю на месте пересохшего Аральского моря снова пригодной для жизни.