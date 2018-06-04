"Завтра это любой из нас". Звягинцев, Ахеджакова и другие - о деле Сенцова

Звезды театра и кино выступили в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Он отбывает в колонии на Ямале 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов и уже более 20 дней проводит голодовку.

Сенцов считает дело против него политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Он начал голодать 14 мая.

В заявлении на имя начальника колонии Сенцов потребовал освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.

В Киеве заявили, что готовы обменять 23 россиян, осужденных на территории Украины, на режиссера Сенцова и ряда других украинских заключенных, отбывающих наказание в России.

В Москве это не комментируют.

В минувшие выходные акции с требованием освобождения Олега Сенцова прошли в нескольких десятках городов по всему миру.