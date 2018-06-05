О чем бы вы спросили Путина на "прямой линии": отвечают Ефремов, Ахеджакова и другие

Премьера фильма Кирилла Серебренникова "Лето" в России совпала с датой "прямой линии" с Владимиром Путиным. Би-би-си спросила у гостей предпоказа, какой вопрос они бы задали президенту?

"Прямая линия" с Владимиром Путиным в этому году пройдет в новом формате: как выяснила Би-би-си, все пройдет без зрителей в студии.

Фильм "Лето" Кирилла Серебренникова получил приз Каннского фестиваля за лучший саундтрек.

Режиссер Серебренников был задержан прямо на съемочной площадке "Лета" в августе 2017 года.

Он до сих пор находится под домашним арестом.