О чем бы вы спросили Путина на "прямой линии": отвечают Ефремов, Ахеджакова и другие

Премьера фильма Кирилла Серебренникова "Лето" в России совпала с датой "прямой линии" с Владимиром Путиным. Би-би-си спросила у гостей предпоказа, какой вопрос они бы задали президенту?
"Прямая линия" с Владимиром Путиным в этому году пройдет в новом формате: как выяснила Би-би-си, все пройдет без зрителей в студии.
Фильм "Лето" Кирилла Серебренникова получил приз Каннского фестиваля за лучший саундтрек.
Режиссер Серебренников был задержан прямо на съемочной площадке "Лета" в августе 2017 года.
Он до сих пор находится под домашним арестом.