"Он как Шекспир": в Россию впервые привезли выставку Бэнкси

В Центральном доме художника в Москве открылась выставка британского художника Бэнкси. Его работы выставляют в России впервые.

В экспозицию вошло около сотни предметов искусства, которые организаторы собрали из 30 разных коллекций. Среди них - оригинальные эскизы, 3D-объекты, проекции и фото граффити со всего мира.

"Мне удалось уболтать, очаровать - я уж не знаю - владельцев, чтобы они передали объекты в коллекцию", - говорит организатор выставки Александр Начкебия.

Цена некоторых экспонатов выставки достигает £800 тысяч (или около 66 млн рублей). Общая стоимость страховки экспонатов превышает £10 млн.