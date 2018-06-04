ТВ-новости: ожидаемый приговор Роману Сущенко

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

Поговорим об украинском журналисте Романе Сущенко, которого российский суд приговорил к 12 годам лишения свободы, признав виновным в шпионаже. А также о кампании по освобождению Олега Сенцова. Мы также узнаем, что думают обо всем этом в Киеве.

Больше и еще больше депортаций. Узнаем подробности политики по борьбе с нелегальной миграцией нового итальянского правительства.

Познакомимся с волонтерами-пенсионерами, которые будут работать на чемпионате мира по футболу в России. До его начала остается десять дней.